Felipe Çelikkaya quer manter André Franco no Chicago Fire. "Fiz muita força para ele vir"

O Chicago Fire quer continuar com André Franco, médio emprestado pelo FC Porto, revela o adjunto da equipa da Liga masculina norte-americana de futebol (MLS), Felipe Çelikkaya, em entrevista a Bola Branca.

Franco atravessa um período de recuperação demorada: foi operado ao joelho direito, depois de se ter lesionado contra o Inter Miami, de Messi, no dia 1 de outubro. Ainda assim, o Chicago Fire pretende avançar para a contratação em definitivo do jogador, de 27 anos.

"Fiz muita força para que ele pudesse vir para cá, até porque não estava a jogar no Porto, e ele esteve muito bem até à lesão. Temos a intenção de ficar com ele. Há sempre conversações entre o Porto e o Chicago Fire. Depois, em função dessas conversações é que se toma uma decisão em definitivo, mas se ficar connosco, fico muito agradecido", afirma Çelikkaya.

Chelsea pode "lapidar o diamante"

O técnico, adjunto do norte-americano Gregg Berhalter, conhece André Franco dos tempos de formação do Sporting. Tal como Geovany Quenda, que se afirmou na equipa principal dos leões e está no top-10 dos jogadores sub-20 mais valiosos do mundo.

Quenda tem já o carimbo no passaporte para representar o Chelsea, ainda que com arestas a limar, assinala Çelikkaya.

"O nível competitivo das ligas é totalmente diferente. Naturalmente, ele vai ter de ter um processo de adaptação à liga, mas também é um jovem, que tem tempo para essa adaptação. Vejo isto como um investimento da parte do Chelsea e a possibilidade da parte do treinador de lapidar ainda mais este diamante", salienta.

Futuro ligado ao Chicago Fire

Na MLS, o Chicago Fire, detido pelo mesmo dono do Lugano, só caiu nos play-offs. Era o "objetivo mínimo", "um pouco para elevar o registo e mudar um pouco as classificações dos últimos anos do clube".

Felipe Çelikkaya, de 40 anos, ex-Sporting, Benfica, Vitória de Guimarães e Shakhtar Donetsk, cumpriu a primeira época na MLS como adjunto de Berhalter, ex-selecionador dos Estados Unidos. E espera continuar.

"Tudo indica que fique por aqui, até porque tenho contrato. Não existem portugueses, praticamente, mas as pessoas olham para o nosso trabalho com grande respeito", realça, nestas declarações à Renascença.