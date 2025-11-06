Ouvir
“Onde eu vou é um circo”. Cristiano Ronaldo e a ausência do funeral de Diogo Jota

06 nov, 2025 - 18:40

Internacional luso deu a sua versão dos acontecimentos em entrevista a Piers Morgan.

O capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, justifica a sua ausência do funeral de Diogo Jota.

CR7 começa por dizer: "Quando tens a consciência tranquila não tens de te preocupar com aquilo que dizem."

“Depois da morte do meu pai, nunca mais estive num funeral. E onde eu vou é um circo. Não vou porque, se for, a atenção vai para mim. Não gosto de quando passas por um momento sensível faças entrevista. O que é isto? Mostra como a vida às vezes é um circo. Não quero fazer parte desse mundo. As pessoas podem continuar a criticar, senti-me bem com a minha decisão”, disse, em entrevista a Piers Morgan.

O internacional luso acrescenta: “Não preciso de estar na primeira fila. Estou a pensar na sua família, não preciso de estar nas câmaras para verem o que estou a fazer. Faço por trás. Fizeram uma grande propaganda. Se queres aproveitar um aniversário, não me convides".

De recordar que Cristiano Ronaldo não marcou presença no funeral de Diogo Jota.

