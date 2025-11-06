Vitinha e Nuno Mendes nomeados para melhor do mundo

06 nov, 2025 - 17:17
Os portugueses Vitinha e Nuno Mendes estão entre os 11 finalistas para o prémio 'The Best', atribuído pela FIFA para reconhecer o melhor jogador do Mundo.
Além do duo português, o PSG tem ainda outros dois nomeados: Hakimi e Dembele.
Já o Barcelona tem três nomeados: Pedri, Raphinha e Lamine Yamal.
A lista completa-se com Harry Kane (Bayern Munique), Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea) e Salah (Liverpool).
O vencedor, que vai suceder a Vinicius, vai ser conhecido no final do ano, em data ainda por determinar.