  • 06 nov, 2025
The Best

Vitinha e Nuno Mendes nomeados para melhor do mundo

06 nov, 2025 - 17:17

Veja a lista completa. Vinícius não vai revalidar o título.

Os portugueses Vitinha e Nuno Mendes estão entre os 11 finalistas para o prémio 'The Best', atribuído pela FIFA para reconhecer o melhor jogador do Mundo.

Além do duo português, o PSG tem ainda outros dois nomeados: Hakimi e Dembele.

Já o Barcelona tem três nomeados: Pedri, Raphinha e Lamine Yamal.

A lista completa-se com Harry Kane (Bayern Munique), Mbappe (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea) e Salah (Liverpool).

O vencedor, que vai suceder a Vinicius, vai ser conhecido no final do ano, em data ainda por determinar.

