Aston Villa-Maccabi. Zero adeptos forasteiros, 11 detidos

A polícia das West Midlands fez 11 detenções no âmbito do jogo entre Aston Villa e Maccabi Telavive, da fase regular Liga Europa, na quinta-feira à noite, em Birmingham.

Os adeptos do Maccabi tinham sido banidos do encontro, uma decisão "baseada na atual informação e em incidentes prévios, incluindo os confrontos violentos e crimes de ódio que ocorreram" no jogo entre Ajax e Maccabi Telavive em Amesterdão, na Liga Europa de 2024.

Na sequência dessa proibição, o próprio clube israelita optou por não vender bilhetes aos seus adeptos para a partida em Inglaterra.

Ainda assim, o jogo era considerado de "alto risco" e, mesmo sem adeptos forasteiros nas bancadas, houve manifestações pro-Israel e pro-Palestina na zona envolvente do estádio e vários distúrbios, mesmo com uma força de 700 polícias. Onze pessoas, todos homens ou rapazes, foram detidas.

Cinco das detenções foram motivadas por "insultos racistas": um durante um incidente de condução agressiva, dois contra os manifestantes pro-Israel (um deles responderá também por posse de drogas), um contra um polícia e o quinto contra um grupo pro-Palestina.

Um jovem foi detido depois de se recusar a destapar a cara quando se encontrava em vigor uma permissão para as forças de segurança pararem e revistarem pessoas mesmo quando não parecem suspeitas; outro porque se recusou a abandonar a área depois de receber ordem para dispersar; um indivíduo foi detido por arremesso de engenhos pirotécnicos para o chão; e outro por suspeita de posse de drogas com intento de distribuição.