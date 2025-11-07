Palmeiras é mais líder, mas Abel está preocupado: "Estamos a discutir títulos e a perder jogadores para amigáveis"

Ao intervalo, o Palmeiras-Santos estava com zero-zero no marcador, mas Abel terá carregado na tecla certa. “Disse que tínhamos que manter o mesmo ritmo, fiz pequenas correções de posicionamento e acho que a equipa esteve muito bem. Sempre a meter energia no jogo, a procurar os golos. Vitória merecida pelo que foi o jogo”.

Os dois golos foram marcados por Vítor Roque, o avançado que não deu certo nem no Barcelona nem no Betis, que terá estado no radar do Sporting, e que agora foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção.

A jornada 31 do Brasileirão foi boa para o Palmeiras. Depois do empate do Flamengo contra o São Paulo, a equipa de Abel Ferreira bateu o Santos, por 2-0, e alargou para três pontos a vantagem na liderança.

O treinador português, que poderá estar prestes a renovar pelo clube paulista, aproveitou para criticar ainda o cenário que está em cima da mesa. Para o jogo em atraso contra o Santos, conta o “Globo Esporte”, o Palmeiras pode perder até sete jogadores para as seleções

“Estamos a discutir títulos e estamos a perder jogadores para fazerem amigáveis. Há muita coisa a fazer, a mudar, decisões difíceis que têm ser feitas porque isso não pode acontecer, não existe em lugar nenhum do mundo. Será que temos que ajustar o calendário de acordo com o calendário europeu? Não sei”, refletiu no final da partida contra o Santos.

E continuou: “Temos que jogar com aquilo que está a passar, mas deveria ser algo de uma reflexão profunda e às vezes é até vergonhoso quando perguntam o que está a acontecer e estamos a perder jogadores para amigáveis. Que não está bem, não está. Isso não existe…”

O Palmeiras de Abel Ferreira lidera o Brasileirão e está na final da Copa Libertadores. O rival em ambas as competições é o mesmo: o Flamengo de José Boto. O Cruzeiro de Leonardo Jardim está na terceira posição, apenas a cinco pontos da liderança, porém com mais um jogo.