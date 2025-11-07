Ouvir
Manchester United

Ruben Amorim eleito melhor treinador da Premier League em outubro

07 nov, 2025 - 16:17 • Lusa

Manchester United venceu três jogos consecutivos pela primeira vez desde que o treinador português assumiu o comando.

O português Ruben Amorim foi eleito o melhor treinador da Liga inglesa no mês de outubro, após conduzir o Manchester United a três vitórias seguidas na competição, anunciou a Premier League esta sexta-feira.

Amorim, que completou recentemente um ano nos "red devils", recebeu o prémio pela primeira vez desde que trocou o Sporting por Inglaterra, após os triunfos sobre Sunderland (2-0), Liverpool (2-1) e Brighton (4-2).

Esta foi, de resto, a primeira vez que o Manchester United ganhou três partidas consecutivas no campeonato sob o comando do técnico, de 40 anos, que totaliza 37 encontros na Premier League desde 24 novembro de 2024 (12 vitórias, 17 derrotas e oito empates).

“O mérito não é meu, é dos meus jogadores. Eles estiveram muito bem e o nosso objetivo é ganharmos o próximo prémio, porque isso significaria que estamos a ganhar jogos e é esse o nosso objetivo”, disse Ruben Amorim, que é o primeiro treinador do United a ser agraciado com o prémio nos últimos dois anos, desde o neerlandês Erik Ten Hag, em novembro de 2023.

O United, que depois desses três triunfos acabou por ceder um empate 2-2 com o Nottingham Forest no dia 1 de novembro, ocupa o oitavo lugar da Premier League, com 17 pontos, a oito do líder Arsenal (25).

Tópicos
