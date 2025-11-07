Samu volta a merecer confiança do selecionador de Espanha

07 nov, 2025 - 11:48 • Inês Braga Sampaio
O ponta de lança Samu Aghehowa, do FC Porto, integra a nova convocatória da seleção de Espanha, divulgada esta sexta-feira.
O avançado, de 21 anos, que se estreou como titular na última janela de competição, volta a merecer a confiança de Luis de la Fuente, que chamou 26 jogadores. A única novidade é a chamada de Pablo Fornals.
Além de Samu, o único representante do campeonato português na lista de De la Fuente, destacam-se as presenças dos laterais Pedro Porro e Álex Grimaldo, que passaram por Sporting e Benfica, respetivamente.
Dani Carvajal, Robin Le Normand, Rodri, Pedri e Nico Williams estão indisponíveis. Jesús Rodríguez e Jorge de Frutos ficam de fora por opção do selecionador. Por outro lado, regressam às escolhas Dean Huijsen, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Fermín López e Ferran Torres.
A Espanha vai defrontar a Geórgia, fora, no dia 15 de novembro, às 17h00, e a Turquia, em Sevilha, três dias depois, às 19h45, na derradeira dupla jornada da fase de apuramento para o Mundial 2026.
Uma vitória em Tiflis deixará os espanhóis, que lideram o grupo E, com 12 pontos, com pé e meio na fase final, uma vez que têm uma vantagem larga para os turcos, segundos colocados, com nove pontos, na diferença de golos (+15 contra +3), o primeiro critério de desempate.
Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Alex Remiro.
Defesas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Dani Vivian, Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo.
Médios: Martín Zubimendi, Aleix García, Pablo Barrios, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Fermín López, Pablo Fornals, Álex Baena e Dani Olmo.
Avançados: Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Samu Aghehowa, Borja Iglesias e Yeremy Pino.