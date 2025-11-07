Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Samu volta a merecer confiança do selecionador de Espanha

07 nov, 2025 - 11:48 • Inês Braga Sampaio

Avançado do FC Porto integra lista com 26 jogadores. Espanhóis defrontam Geórgia e Turquia, na derradeira dupla jornada de apuramento para o Mundial 2026.

A+ / A-

O ponta de lança Samu Aghehowa, do FC Porto, integra a nova convocatória da seleção de Espanha, divulgada esta sexta-feira.

O avançado, de 21 anos, que se estreou como titular na última janela de competição, volta a merecer a confiança de Luis de la Fuente, que chamou 26 jogadores. A única novidade é a chamada de Pablo Fornals.

Além de Samu, o único representante do campeonato português na lista de De la Fuente, destacam-se as presenças dos laterais Pedro Porro e Álex Grimaldo, que passaram por Sporting e Benfica, respetivamente.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Dani Carvajal, Robin Le Normand, Rodri, Pedri e Nico Williams estão indisponíveis. Jesús Rodríguez e Jorge de Frutos ficam de fora por opção do selecionador. Por outro lado, regressam às escolhas Dean Huijsen, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Fermín López e Ferran Torres.

A Espanha vai defrontar a Geórgia, fora, no dia 15 de novembro, às 17h00, e a Turquia, em Sevilha, três dias depois, às 19h45, na derradeira dupla jornada da fase de apuramento para o Mundial 2026.

Uma vitória em Tiflis deixará os espanhóis, que lideram o grupo E, com 12 pontos, com pé e meio na fase final, uma vez que têm uma vantagem larga para os turcos, segundos colocados, com nove pontos, na diferença de golos (+15 contra +3), o primeiro critério de desempate.

Lista completa

Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Alex Remiro.

Defesas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Dani Vivian, Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo.

Médios: Martín Zubimendi, Aleix García, Pablo Barrios, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Fermín López, Pablo Fornals, Álex Baena e Dani Olmo.

Avançados: Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Samu Aghehowa, Borja Iglesias e Yeremy Pino.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)