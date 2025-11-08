Amorim salva empate aos 90+6

O Manchester United resgatou o empate (2-2) na visita ao Tottenham, depois de ter estado a vencer num jogo da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol com três golos marcados nos últimos minutos.

Quando os ‘spurs’ pareciam ter consumado a reviravolta, graças a tentos de Mathys Tel (84 minutos) e Richarlison (90+1), Bruno Fernandes, na cobrança de um canto, assistiu Matthijs de Ligt, que, de cabeça, evitou a derrota dos visitantes com um golo aos 90+6.

Antes, Bryan Mbeumo, aos 32 minutos, tinha deixado o Manchester United lançado para a vitória, para a ‘desforra’ da final perdida na passada edição da Liga Europa e para a vice-liderança da Premier League, na qual ocupa agora, provisoriamente, a sétima posição, com 18 pontos.

O Tottenham, por sua vez, é terceiro, com a mesma pontuação, numa classificação encabeçada pelo Arsenal, com 25.

O final frenético, com três golos marcados em pouco mais de 10 minutos e o United reduzido a 10 jogadores por lesão de Sesko, aos 89, contrastou com um jogo ‘morno’ e com poucos remates, no qual Bruno Fernandes e Diogo Dalot (entrou aos 80) jogaram nos visitantes e João Palhinha fez parte do 'onze' da equipa da casa.

Um dia depois de Rúben Amorim ter sido eleito melhor treinador de outubro na Premier League, os ‘reds devils’ estiveram perto de regressar aos triunfos, após o empate na última ronda com o Nottingham Forest (2-2), mas saíram de Londres com uma igualdade com sabor a vitória e o quinto jogo seguido sem perder no campeonato.

Já os ‘spurs’ continuam a ter apenas um triunfo em casa, na distante jornada de arranque da Liga inglesa.