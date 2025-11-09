Atenção, Benfica. Ajax derrotado pelo Utrecht

O Ajax, que vai defrontar o Benfica na próxima jornada da Liga dos Campeões, perdeu por 2-1 em casa do Utrecht, em jogo da 12.ª jornada da Liga neerlandesa.

A equipa é comandado de forma interina por Fred Grim, que substituiu o técnico John Heitinga.

Os de Amesterdão têm apenas um triunfo nos últimos oito encontros em todas as competições.

Na próxima jornada da Champions, o Ajax recebe o Benfica na Arena Johann Cruyff, a 25 de novembro, a partir das 17h45.

Frente a frente vão estar as duas equipas que ainda não pontuaram na prova.