Atlético de Madrid vendido a fundo norte-americano

A Apollo passará a deter 55% do clube. Não foi revelada a percentagem que os restantes acionistas passarão a ter.

De acordo com a nota, Miguel Ángel Gil e Enrique Cerezo continuarão a ser acionistas e a liderar o dia a dia do clube, "garantindo a continuidade e a visão do projeto e a sua liderança."

Até ao momento, a empresa "Atletico HoldCo" detinha cerca de 70% das ações do clube. Essa empresa era detida pelos dirigentes Miguel Ángel Gil e Enrique Cerezo, que ocupavam as funções de diretor-executivo e presidente, respetivamente, e ainda o fundo "Ares Management".

De acordo com a nota oficial dos "colchoneros", o acordo prevê "uma aliança a longo prazo para impulsionar o crescimento do clube."

O fundo de investimento norte-americano "Apollo Sports Capital" finalizou, esta segunda-feira, a compra de uma participação maioritária do clube espanhol Atlético de Madrid.

O fundo de investimento tem como objetivo "reforçar a estabilidade financeira do Atlético de Madrid, a competitividade desportiva e a contribuição para a comunidade local."

A entrada da gigante de Wall Street trará também "novo capital para apoiar os planos a longo prazo do clube", prevendo o desenvolvimento de um novo centro de treinos e a remodelação dos espaços adjacentes ao estádio.

Robert Givone, sócio da Apollo que encabeça a compra do clube espanhol, destaca a "honra em investir num clube com um legado de mais de 120 anos. O Miguel Ángel fez um trabalho extraordinário ao transformar o Atlético de Madrid e era essencial para nós apoiar a continuidade da sua liderança."

O Atlético de Madrid é o único clube que nas últimas duas décadas conseguiu destronar os gigantes Barcelona e Real Madrid. Os "colchoneros" foram campeões em 2014 e 2021.

A Quantum Pacific Group, empresa do israelita Idan Ofer, que é também o dono do Famalicão, detinha pouco mais de 30% do Atlético de Madrid.

O comunicado desta segunda-feira menciona que todas as partes, incluíndo a Quantum Pacific, chegaram a um acordo com a Apollo. Não é conhecido se Idan Ofer continuará a ter uma participação nos "colchoneros".

O Atlético de Madrid detém ainda o clube mexicano Atlético de San Luis e o canadiano Atlético Ottawa, que passarão também a ser detidos pela Apollo Sports Capital.