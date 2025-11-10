Palmeiras de Abel Ferreira perde e luta pelo título no Brasil continua acesa

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi derrotado na visita ao Mirassol, por 2-1, e vê o Flamengo reacender a luta pelo título do Brasileirão.

Gabriel abriu o marcador para o Mirassol logo aos dois minutos do encontro, numa má entrada em campo do líder do campeonato. Vítor Roque empatou aos 30 minutos, mas a noite não era do Palmeiras, com João Victor a marcar o golo da vitória do Mirassol aos 47 minutos.

O jogo foi equilibrado, com muitos remates de parte a parte, e acabaria por terminar com o triunfo do Mirassol, que continua a ser a grande revelação do campeonato.

O Mirasso, clube do interior do estado de São Paulo, solidifica o quarto posto na tabela classificativa, com 59 pontos. Fica agora a nove do líder Palmeiras, que tem a liderança em cheque uma vez que viu o Flamengo colar-se ao primeiro lugar com um triunfo na receção ao Santos por 3-2.

O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, poderia ter feito o mesmo, mas não foi além de um empate sem golos, em casa, com o Fluminense.

Um triunfo deixaria o Cruzeiro a dois pontos dos dois líderes. Assim, a equipa orientada pelo madeirense continua a quatro pontos de distância. Faltam jogar-se seis jornadas para os dois líderes.