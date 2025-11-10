UEFA anuncia em dezembro se Portugal vai organizar o Euro 2029 feminino

A UEFA vai anunciar a 3 de dezembro o organizador do Campeonato da Europa feminino de 2029, competição à qual Portugal se candidatou, indica um comunicado esta segunda-feira divulgado.

Além de Portugal, figuram entre as quatro propostas finais, as candidaturas de Alemanha, Polónia, e a conjunta apresentada pela Dinamarca e pela Suécia.

Em comunicado, a UEFA refere que as apresentações finais das candidaturas e a cerimónia de anúncio terão lugar na sua sede, a Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

Portugal, que justificou a sua candidatura com a experiência na organização de grandes eventos, foi anfitrião da final da Liga dos Campeões feminina, em Alvalade, e integra a organização conjunta do Mundial 2030 masculino com Espanha e Marrocos.