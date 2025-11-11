Ouvir
"Não parece muito normal". De la Fuente e a "situação inédita" da lesão de Yamal

11 nov, 2025 - 13:23 • Redação

Lamine Yamal foi submetido a um procedimento médico para tratar uma lesão na pubis, sem conhecimento da seleção espanhola, que o tinha convocado.

A+ / A-

O selecionador de Espanha, Luis de La Fuente, garante que "nunca viveu situação semelhante" em relação à dispensa de Lamine Yamal devido a uma lesão que o Barcelona não informou a federação.

O treinador apenas soube na segunda-feira, dia da concentração, que o jogador tinha sido submetido a um tratamento que o impossibilitava de jogar os próximos dois jogos pela seleção espanhola.

Um excerto de uma entrevista à RNE, o selecionador afirmou que "nunca tinha vivido uma situação semelhante".

O treinador não poupou as palavras face à ausência da promessa do Barcelona. Confessou que "não parece muito normal", mas que "são procedimentos que acontecem à margem da seleção, é o que sucede e há que aceitá-lo".

Tal como todo a federação, também de la Fuente foi surpreendido com o sucedido: “Não se tem notícias, nem se conhece qualquer detalhe. Quando nos contaram, ficamos surpreendidos. E mais ainda com um assunto médico”.

Apesar de ter aparecido esta segunda-feira no início da concentração da Seleção em Las Rozas, Lamine Yamal foi dispensado para jogar contra a Geórgia e a Turquia, dois jogos de uma qualificação para o Mundial de 2026 que a Espanha tem praticamente assegurada. Regressa a Barcelona para descansar antes do último período de competição do ano.

Yamal soma seis seis golos e 11 assistências em 23 internacionalizações pela seleção espanhola. O catalão foi uma das grandes figuras da conquista do Euro 2024.

Para substituir Lamine Yamal, o selecionador convocou Jorge de Frutos, ponta de lança do Rayo Vallecano que soma seis golos esta temporada.

Saiba Mais
