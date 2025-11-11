O caso de Ivan Juric: despedido de três clubes no espaço de um ano

Depois de sete jogos sem vencer na liga em Itália, a Atalanta roeu a corda e despediu o treinador Ivan Juric. A notícia, por si só, não será nada de relevante, mas o contexto é impressionante: este é o terceiro despedimento do técnico croata... no espaço de um ano.

Tudo começa em maio do ano passado. Depois de três épocas medianas ao serviço do Torino, onde não fez mais do que um 9.º lugar na Serie A, Juric anuncia a saída do clube e começa época de 2024/25 sem clube.

Depois de quatro jogos sem vencer a começar a época, o treinador croata é chamado pela Roma para substituir Daniele De Rossi no final de setembro. Chega na 5ª jornada, até vence por 3-0 na estreia a Udinese, mas as coisas complicam-se nas semanas seguintes e acaba despedido no espaço de um mês e meio, com apenas 4 vitórias em 12 jogos.

Cerca de um mês depois, abraça o difícil projeto do Southampton, que ocupava o último lugar na Premier League, com apenas 5 pontos em 16 jogos. Treina a equipa durante 17 partidas, com apenas duas vitórias pelo meio, deixando os "saints" como estavam - em último e com apenas 10 pontos conquistados.

Apesar dos trabalhos na Roma e Southampton, é o escolhido para substituir Gian Piero Gasperini, o histórico treinador que esteve nove temporadas na Atalanta. No entanto, acaba despedido depois de cinco meses de trabalho, com apenas quatro vitórias em 15 jogos, sem vitórias nos últimos sete jogos e com a pior série de resultados da última década.

E para a Atalanta despedir um treinador é difícil: não acontecia desde 2014/15, quando terminou contrato com Stefano Colantuono. No clube de Bérgamo também não fez amigos, somando desentendimentos com jogadores como o guarda-redes Marco Carnesecchi, o extremo Ademola Lookman ou o médio Marten De Roon.

Contas feitas, nos três clubes conseguiu apenas 10 vitórias em 44 jogos.

Com isto, consegue algo inédito no futebol moderno: três despedimentos no período exacto de um ano. Despedido a 10 de novembro de 2024 da Roma, é despedido do Southampton a 7 de abril de 2025 e agora despedido da Atalanta a 10 de novembro de 2025.