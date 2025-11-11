Ouvir
Yamal dispensado da seleção espanhola. Federação lamenta não ser informada de lesão

11 nov, 2025 - 10:15 • Redação

O jovem avançado foi dispensado depois de um tratamento que não tinha sido comunicado à seleção, adensando as más relações entre Barcelona e federação.

A+ / A-

Lamine Yamal, avançado do Barcelona, foi dispensado da seleção espanhola devido a um problema físico que surpreendeu a federação, que não estava a par de um "tratamento invasivo" que impede o jogador de ser utilizado na próxima pausa internacional.

O extremo de 18 anos está a contas com uma pubalgia e a federação demonstrou, em comunicado, "surpresa e desagrado" por ter sido apenas informada pelo Barcelona de um tratamento feito no clube ao início da tarde de segunda-feira, horas antes da concentração da seleção.

Na mesma nota, pode ler-se que Yamal foi "submetido a um procedimento de radiofrequência invasivo, para tratar a pubalgia", que já havia sentido antes.

"Este procedimento foi realizado sem comunicação prévia à equipa médica da seleção nacional, tendo-se tomado conhecimento dos pormenores apenas através de um relatório recebido às 22h40 da noite passada, que indicava a recomendação médica de repouso durante sete a dez dias", pode ler-se na nota.

O período de repouso implica que Yamal não pode ser utilizado com a Geórgia e a Turquia. O jovem avançado já falhou a última convocatória por problemas físicos.

Federação e Barcelona em "guerra"

De acordo com o jornal "Marca", o mais recente comunicado da federação espanhola mostra que a relação entre o núcleo da seleção e o Barcelona é "de guerra".

A polémica começou em setembro quando o treinador dos "culés", Hansi Flick, acusou o selecionador Luis de la Fuente de não proteger o jogador.

Segundo a mesma publicação, a federação não entende como o Barcelona agiu sem dar conhecimento a de la Fuente, tendo plena consciência que depois deste procedimento médico o avançado não podia jogar pela seleção.

Yamal soma seis seis golos e 11 assistências em 23 internacionalizações pela seleção espanhola. O catalão foi uma das grandes figuras da conquista do Euro 2024.

Para substituir Lamine Yamal, o selecionador convocou Jorge de Frutos, ponta de lança do Rayo Vallecano que soma seis golos esta temporada.

A Espanha venceu os quatro jogos do grupo E de apuramento para o Mundial. Está a um triunfo de garantir o apuramento para o torneio do próximo verão. Os campeões europeus jogam no sábado em Tiblíssi contra a Geórgia e recebe, na última jornada, a Turquia na próxima terça-feira.

