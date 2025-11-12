Ouvir
FIFA acusada de criar falsos sindicatos de jogadores

12 nov, 2025 - 14:28 • Eduardo Soares da Silva

A FIFA realizou um encontro sobre o bem-estar dos jogadores em Marrocos, no último fim de semana, sem um convite feito à FIFPRO.

A Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais (FIFPRO) acusa a FIFA de criar "falsos sindicatos" de jogadores e não defender o bem-estar da classe.

Segundo a "BBC", a FIFPRO acusa o organismo que lidera o futebol mundial de criar "organizações ligadas à FIFA para os processos de consulta em vez de entrar em contacto com os órgãos oficiais de representação dos jogadores."

"Há um padrão preocupante", assinala a FIFPRO, uma vez que deteta "estratégias semelhantes com agentes e adeptos."

A FIFA realizou um encontro sobre o bem-estar dos jogadores em Marrocos, no último fim de semana, sem um convite feito à FIFPRO, criada em 1965 e que representa mais de 65 mil atletas.

Em resposta, de acordo com a publicação, a FIFA lamenta que "ataques" da FIFPRO tornem difícil o envolvimento da instituição e que o encontro teve a presença de 30 sindicatos nacionais de jogadores.

Em outubro de 2024, a FIFPRO colocou a FIFA em tribunal por "abuso de dominância", no que diz respeito ao calendário internacional de jogos.

Também no ano passado, o médio do Manchester City, Rodri, anunciou que os jogadores ponderavam fazer greve devido à cobrecarga do calendário.

No final da reunião em Marrocos, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, garante que continua "empenhado em melhorar o bem-estar e as condições de trabalho dos jogadores em todo o mundo, implementando medidas concretas e significativas com o objetivo de melhorar o futebol para o futuro."

