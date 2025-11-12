Ouvir
República da Irlanda

Hallgrímsson. “Não nos podemos atirar de cabeça contra uma equipa como Portugal”

12 nov, 2025 - 16:10 • Lusa

A partida está marcada para as 19h45 desta quinta-feira.

O selecionador da República da Irlanda, Heimir Hallgrímsson, afirma que vai manter uma estratégia defensiva frente a Portugal, na partida de quinta-feira em Dublin, apesar da necessidade de pontuar para continuar a sonhar com o Mundial2026.

“A nossa abordagem não vai mudar, seja para ganhar ou para empatar. Não nos podemos atirar de cabeça contra uma equipa como Portugal. Não vai ser um jogo de basquetebol em que se entra com tudo. Se precisarmos de marcar um golo mais tarde, vamos correr riscos calculados. Temos um plano para isso”, explicou o treinador islandês, de 58 anos.

Em outubro, no encontro disputado no Estádio José Alvalade, a Irlanda perdeu por 1-0, com um golo de Rúben Neves nos descontos, num jogo amplamente dominado por Portugal (70% de posse de bola).

Hallgrímsson reconheceu que o resultado entre Arménia e Hungria, disputado horas antes, poderá influenciar a postura da equipa irlandesa, mas assumiu que um ponto será fundamental.

“Não sabemos o quanto está em jogo até depois do jogo entre a Arménia e a Hungria. Pode ser relevante, pode ser irrelevante, mas precisamos de pelo menos um ponto. Sabemos que temos uma estrutura defensiva muito forte e isso ficou demonstrado em Lisboa”, disse.

O técnico não deixou de destacar o papel de Cristiano Ronaldo, a quem chamou de “grande ameaça”, mesmo aos 40 anos.

“Continua a marcar golos e a bater recordes. Os jogadores de Portugal estão sempre à procura dele. A maioria das equipas, quando está a ganhar, abranda o ritmo, mas Portugal quer marcar mais — e ele é uma das razões para isso”, sublinhou.

O Irlanda–Portugal realiza-se quinta-feira às 19h45, no Aviva Stadium, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg. Um triunfo garante à equipa de Roberto Martínez o apuramento direto para o Mundial2026, que se disputará nos Estados Unidos, Canadá e México.

