Oscar pondera terminar carreira após diagnóstico de problemas cardíacos

O internacional brasileiro Oscar deverá colocar um ponto final na carreira devido a problemas cardíacos.

De acordo com a "Globoesporte", o médio de 34 anos, que joga agora pelo São Paulo, apresenta alterações cardíacas e desmaiou durante exames de rotina realizados no centro de treinos do clube.

Oscar foi submetido a um cateterismo de diagnóstico e a uma ressonância. Uma fonte próxima do caso, citado pelo mesmo jornal, garante que a "probabilidade de parar é de 99%".

O médio voltou ao Brasil este ano depois de mais de uma década no estrangeiro. Oscar deixou o Internacional em 2012 para se juntar ao Chelsea.

Depois de quatro épocas e meia na Premier League, que venceu duas vezes, mudou-se para a China, onde jogou pelo Shanghai SIPG durante oito temporadas.

O regresso ao São Paulo, clube onde fez formação, rendeu dois golos e cinco assistências em 21 jogos disputados. A época não tem sido memorável. O São Paulo está no 8.º lugar da tabela, muito longe das contas do título.

Oscar representou a seleção brasileira em 48 jogos e era uma das figuras no Mundial 2014, que terminou de forma trágica com a goleada sofrida com a Alemanha, por 7-1, na meia-final.

No currículo, o médio soma 135 golos e 156 assistências em mais de 500 jogos pelos diferentes clubes que representou. O criativo venceu duas vezes a Premier League, foi três vezes campeão na China, conquistou uma Liga Europa e uma Taça das Confederações.