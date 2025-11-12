Rafa Silva estará a ponderar terminar carreira

O extremo Rafa Silva estará a ponderar terminar a carreira.

O internacional português, de 32 anos, terá informado desta intenção o presidente do Besiktas, Serdar Adali, antes do dérbi com o Fenerbahçe, no início deste mês. A notícia está a ser avançada pelo jornalista turco Ertan Suzgun.

De acordo com este jornalista, o presidente do Besiktas terá pedido a Rafa para se focar no desafio contra o rival e prometeu um novo encontro para analisar a pretensão do jogador.

Rafa Silva foi titular e jogou os 90 minutos na derrota do Besiktas em casa, com o Fenerbahce, Na jornada seguinte da liga turca, ficou fora da ficha de jogo.

Bola Branca tentou confirmar junto do empresário de Rafa, se existe de facto uma decisão do jogador de pôr um ponto final na carreira, mas o empresário João Araújo declinou fazer qualquer comentário às notícias provenientes de Istambul.