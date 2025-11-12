Ouvir
Wolverhampton anuncia sucessor de Vítor Pereira

12 nov, 2025 - 16:30 • Lusa

Rob Edwards estava no comando técnico do Middlesbrough, da II Liga inglesa.

A+ / A-

O treinador galês Rob Edwards deixa o Middlesbrough para assumir o comando técnico do Wolverhampton, ocupando o lugar que pertencia ao português Vítor Pereira, anunciou o último classificado da Liga inglesa de futebol.

Rob Edwards, que assinou contrato com os Wolves por três anos e meio, até ao fim da época 2028/29, estava a protagonizar uma boa campanha no Middlesbrough, segundo classificado no Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O galês, de 42 anos, representou o Wolverhampton como jogador entre 2004 e 2008, tendo iniciado no clube a carreira de treinador, com duas passagens pelo comando técnico das camadas jovens, a última das quais terminou na temporada 2020/21.

Vítor Pereira, de 57 anos, foi despedido em 2 de novembro, deixando o Wolverhampton – no qual alinham os futebolistas portugueses José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes – no último lugar do campeonato inglês, com oito derrotas e dois empates, após a realização de 10 jornadas.

