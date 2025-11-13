Documentário assinala dez anos da morte de Johan Cruyff

Vai ser lançado, em março de 2026, um documentário sobre Johan Cruyff, a assinar dez anos desde a morte do antigo jogador.

Cruyff morreu no dia 24 de março de 2016, vítima de doença prolongada. A série documental, de quatro episódios, vai estrear-se no dia 21 de março: os dois primeiros capítulos serão exibidos no estádio do Ajax.

Jordi Cruyff, filho do antigo internacional neerlandês, revelou, em declarações ao jornal neerlandês "De Telegraaf", que o documentário, intitulado "Cruyff", foi feito com total cooperação e permissão da família".

Jordi espera que a Ajax Arena esgote a lotação para a exibição dos dois primeiros episódios: "Seria uma grande vénia ao meu pai."

O primeiro episódio de "Cruyff" será lançado na televisão neerlandesa no dia seguinte à estreia no estádio do Ajax, ou seja, dois dias antes do aniversário da morte. Depois disso, os capítulos sairão semanalmente.

Johan Cruyff, um dos maiores símbolos do futebol neerlandês e mundial, morreu a 24 de março de 2016, aos 68 anos. Com Ajax e Barcelona, conquistou três Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental. O número 14, líder da "Laranja Mecânica" dos Países Baixos, é um dos melhores jogadores que nunca venceram um título de seleções. Mas foi três vezes Bola de Ouro: 1971, 73 e 74.

