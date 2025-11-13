Euro 2028 começará em Cardiff e terminará em Wembley

O Euro 2028, atribuído ao Reino Unido e à República da Irlanda, terá jogo de abertura em Cardiff, no País de Gales, e passará a última semana em Wembley, com as meias-finais e a final todas no estádio londrino.

A cerimónia de abertura está marcada para o dia 9 de junho de 2028, uma sexta-feira, no Estádio Nacional do País de Gales, em Cardiff. Será o primeiro encontro do Grupo A.

A maior parte das equipas farão três dos jogos da fase de grupos em três estádios diferentes. Contudo, haverá um cabeça de série em cada um, que terá o privilégio de viajar menos. Em cinco grupos, a posição de "cabeça de grupo", como a UEFA lhe chama, está reservada para as quatro nações anfitriãs e a Irlanda do Norte, caso se apurem. Os restantes "cabeças de grupo" serão equipas do Pote 1 do sorteio da fase final.

Nove estádios serão utilizados: Estádio Nacional do País de Gales, em Cardiff; Dublin Arena, em Dublin; Hampden Park, em Glasgow; St. James Park, em Newcastle; Etihad (Manchester City), em Manchester; Everton Stadium, em Liverpool; Villa Park, em Birmingham; White Heart Lane (Tottenham), em Londres; Wembley, em Londres.

O formato é o mesmo dos últimos Europeus: 24 equipas na fase de grupos, com os dois primeiros e os quatro melhores terceiros classificados a seguirem para os oitavos de final.

Dos nove recintos, só Wembley não receberá partidas dos "oitavos". Os "quartos" serão distribuídos por Cardiff, Dublin, Glasgow e Wembley. "Para garantir justiça desportiva e tratamento igual", diz a UEFA, os vencedores dos "oitavos" jogarão, na ronda seguinte, em estádios diferentes.

A semana final será toda em Wembley, a casa oficial da seleção inglesa e que acolherá as duas meias-finais, a 4 e 5 de julho (terça e quarta-feira, respetivamente), e a final, no dia 9, um domingo.