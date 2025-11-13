Ouvir
Irlanda 2-0 Portugal

Hallgrímsson. “Podíamos ter marcado mais golos”

13 nov, 2025 - 22:47

Irlanda derrota Portugal e ainda sonha com a presença no Mundial 2026.

A+ / A-

O selecionador da Irlanda, Heimir Hallgrímsson, estava feliz com o resultado (2-0) e com a exibição da sua equipa.

A partida

“Foi parecido ao jogo em Portugal. Defendemos com Portugal em posse, com bloco baixo, fechando os espaços. Sabíamos que iam ter mais bola, mas a diferença foi que hoje aproveitámos as nossas oportunidades muito melhor. Podíamos ter marcado mais golos. Não esperávamos que fosse assim, mas felizmente aproveitámos as nossas oportunidades e Portugal não”.

Esperava mais de Portugal?

”Tiveram remates, cruzamentos, posse de bola, mas não marcaram. Creio que o que eles planearam funcionou, provavelmente exceto a parte de fazerem golo.”

O que lhe disse Ronaldo?

”Só me disse-me que coloquei pressão [ao árbitro] na conferência de imprensa [de antevisão]. Perguntou-me se estava feliz com aquilo. Obviamente, com Portugal a perder o seu melhor jogador, eu fico feliz com isso. Mas não teve nada a ver comigo, foi uma ação dele.”

Sonho do Mundial vivo?

”Sim. Era o que queríamos. Ir para o último jogo e ainda ter uma hipótese de ir para o playoff e jogarmos o próximo Mundial.”

