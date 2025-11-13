Ouvir
Português entre nomeados para prémio Puskas

13 nov, 2025 - 19:38 • Lusa

Kévin Rodrigues marcou pelo Kasimpasa a 9 de fevereiro.

O futebolista internacional português Kévin Rodrigues surge entre os 11 nomeados para o prémio Puskas da FIFA, com um golo anotado pelos turcos do Kasimpasa ao Rizespor em 2024/25, revelou o organismo.

Em 9 de fevereiro, num jogo da 23.ª jornada do escalão principal da Turquia, o defesa esquerdo inaugurou o marcador da vitória caseira do Kasimpasa sobre o Rizespor (3-2), com um remate de primeira de longe, na sequência de um alívio contrário, ao minuto 26.

Kévin Rodrigues, de 31 anos, nasceu em França, mas tem dupla nacionalidade gaulesa e lusa e já somou três internacionalizações pela seleção principal de Portugal, sendo que, no verão passado, trocou o Kasimpasa pelo Gaziantep, também do campeonato turco.

Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle Sounders), Santiago Montiel (Independiente), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta) e Lamine Yamal (FC Barcelona) concorrem com Kévin Rodrigues ao prémio Puskas, que distingue anualmente o melhor golo no futebol masculino e foi arrebatado por Cristiano Ronaldo, avançado e capitão da seleção portuguesa, logo na primeira edição, em 2009.

Instituído no setor feminino a partir de 2024, o prémio Marta integra a própria avançada brasileira entre as 11 candidatas, com um tento ao serviço das norte-americanas do Orlando Pride, num lote completado por Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Austrália), Jon Ryong-jong (Coreia do Norte), Vivianne Miedema (Países Baixos), Kishi Núñez (Argentina), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (Estados Unidos) e Khadija Shaw (Manchester City).

Os golos foram escolhidos pela FIFA, em parceria com várias figuras da modalidade, e incidem no período compreendido entre 11 de agosto de 2024 e 02 de agosto de 2025.

A votação vai decorrer até 3 de dezembro, no sítio oficial da FIFA na Internet, sendo que os vencedores de cada categoria vão ser definidos com 50% das preferências do público e outros 50% de um painel de especialistas do regulador do futebol mundial.

Além dos prémios Puskas e Marta, a FIFA concederá outros galardões na gala anual do The Best, cuja data e local ainda não foram anunciados, com os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do campeão europeu e tetracampeão francês Paris Saint-Germain, na luta pela distinção de melhor jogador masculino, enquanto o selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez, vai concorrer a melhor treinador, após ter vencido a Liga das Nações.

