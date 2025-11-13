Rubiales atacado durante apresentação de livro

13 nov, 2025 - 20:40
O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, foi atacado durante a apresentação do seu livro "Matar Rubiales".
Uma manifestante atirou, pelo menos, três ovos ao antigo dirigente, enquanto gritava "sem vergonha".
Rubiales tentou responder à atacante e teve de ser agarrado para não entrar em vias de facto.
De recordar que Luis Rubiales foi envolvido numa polémica depois de ter beijado a jogadora Jenny Hermoso.
💥 AGREDEN A RUBIALES en la PRESENTACIÓN de su LIBRO.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025
🥚 Le han LANZADO HUEVOS mientras presentaba 'Matar a Rubiales'.
📹 vía EFE pic.twitter.com/xyaRvG1z67