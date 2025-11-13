Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
Rubiales atacado durante apresentação de livro

13 nov, 2025 - 20:40

Pelo menos três ovos foram atirados ao ex-dirigente federativo.

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, foi atacado durante a apresentação do seu livro "Matar Rubiales".

Uma manifestante atirou, pelo menos, três ovos ao antigo dirigente, enquanto gritava "sem vergonha".

Rubiales tentou responder à atacante e teve de ser agarrado para não entrar em vias de facto.

De recordar que Luis Rubiales foi envolvido numa polémica depois de ter beijado a jogadora Jenny Hermoso.

  • Bola Branca 18h14
  • 13 nov, 2025
