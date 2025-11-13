Soren Lerby, o médio que jogou no mesmo dia pela Dinamarca e Bayern de Munique

A 13 de novembro de 1984, há 40 anos, o médio Soren Lerby disputou dois jogos no mesmo dia, em países diferentes: jogou pela seleção da Dinamarca e, mais tarde, também pelo Bayern de Munique.

As relações entre federações nacionais e clubes nem sempre são as mais calmas e, na década de 80, nem sempre existiam pausas internacionais. Os clubes continuavam a jogar enquanto as seleções se concentravam.

Lerby foi atirado para um dilema: a seleção da Dinamarca jogava a última partida de apuramento para o Mundial 86 e, no mesmo dia, o Bayern jogava em Bochum para os oitavos de final da Taça da Alemanha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A ideia de alinhar nos dois jogos não foi do médio, mas de Uli Hoeness, à data diretor geral do Bayern de Munique. Em entrevista à "BBC", Lerby recorda que Hoeness "sugeriu que pedisse ao selecionador Sepp Piontek para jogar apenas 45 minutos, ou menos."

"Disse que me viria buscar a Dublin e que voaríamos num jato privado para jogar à noite contra o Bochum. Não achei que era uma loucura jogar os dois jogos, estava na melhor forma da minha vida", recorda.

O plano não correu exatamente como esperado. Dinamarca e Irlanda estavam empatadas ao intervalo e a ideia de jogar 45 minutos não foi concretizada.

"O Uli Hoeness estava junto à linha quando voltei para a segunda parte, perguntou o que se estava a passar porque tínhamos um avião à espera. Ele começar a ficar irritado foi a minha maior preocupação porque havia um avião bastante caro à nossa espera. Nem queria olhar para ele", recorda.

A Dinamarca marcou mais dois e Lerby foi substituído ao minuto 58. O médio precisou apenas de um rápido banho - contra a vontade do dirigente dos bávaros - para arrancar viagem para a Alemanha.

Houve, no entanto, uma última peripécia. O estádio do Bochum fica localizado no centro da cidade e, em dia de jogo, o trânsito estava lento. Lerby decidiu sair do carro e correr quatro quilómetros até ao balneário. "Foi um bom aquecimento", recorda.

O dinamarquês começou o jogo no banco porque, quando chegou ao estádio, o onze inicial já tinha sido anunciado: "Fiquei desiludido porque queria jogar desde início. Entrei ao intervalo, ainda houve prolongamento e ficou 2-2."

Lerby marcou no jogo de repetição e ajudou o Bayern a passar a eliminatória. Os bávaros viriam a vencer o troféu e Lerby marcou também presença no Mundial 1986, com a Dinamarca a cair nos oitavos de final para a Espanha. O médio fez todos os minutos e marcou na fase de grupos ao Uruguai.

Aos olhos de hoje, o feito parece impressionante e dificilmente replicável, mas Lerby não encarava da mesma forma na altura: "Lembro-me que, no fim do jogo em Bochum, fui beber uma cerveja a um bar e achei que tinha feito um bom trabalho, mas foi só isso, não achei que fosse nada de especial."

Soren Lerby fez carreira no Ajax, Bayern de Munique, Mónaco e PSV Eindhoven. Jogou quase 600 jogos na carreira e marcou 144 golos. Representou a Dinamarca em 72 ocasiões.

Venceu uma Liga dos Campeões e nove títulos de campeão nacional, dois na Alemanha e sete nos Países Baixos.

Mais tarde, Lerby viria a treinar o Bayern de Munique durante um breve período em 1991/92 e foi olheiro do Anderlecht durante mais de uma década. Tem hoje 67 anos.