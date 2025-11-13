Ouvir
Turquia suspende mais de 100 jogadores em investigação sobre apostas legais

13 nov, 2025 - 19:49 • Diogo Camilo

Entre os visados estão dois jogadores do Galatasaray e outros dois do Besiktas, incluindo dois internacionais turcos. Da principal divisão turca estão visados 25 jogadores.

A Federação Turca de Futebol comunicou esta quinta-feira a suspensão de 102 jogadores das duas principais divisões como parte de uma investigação relacionada com apostas ilegais em jogos.

Dois dos jogadores visados são do Galatasaray - Eren Elmali, internacional turco, e Metehan Baltaci -, enquanto o Besiktas confirmou que dois jogadores também estão envolvidos, com a imprensa turca a avançar que se tratam de Necip Uysal, também internacional turco, e Ersin Destanoglu.

No caso de Elmali, o turco foi mesmo excluído da convocatória da seleção pelo envolvimento no caso e ficará suspenso durante 45 dias, enquanto Baltaci recebe uma suspensão de nove meses.

Da principal divisão turca estão visados 25 jogadores e a decisão é conhecida dois dias depois da federação ter anunciado que suspendeu 1.024 jogadores das ligas profissionais na terça-feira, com os jogos da terceira e quarta divisão a terem sido adiados por duas semanas.

Além de jogadores, foram suspensos 149 árbitros e árbitros assistentes, tendo sido detidas oito pessoas, incluindo o diretor de um dos clubes, Murat Ozkaya, do Eyupspor, e seis árbitros.

Quando o escândalo foi conhecido, a 27 de outubro, o presidente da federação adiantou que a investigação tinha concluído que 10 dos árbitros tinham feito mais de 10 mil apostas, com um deles a ter apostado mais de 18 mil vezes.

