Futebol

Veja seleções apuradas para Mundial 2026

13 nov, 2025 - 23:29

O Mundial vai ser disputado por 48 seleções nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

A+ / A-

Lista das 28 seleções já qualificadas para a fase final da 23.ª edição do Campeonato do Mundo.

ÁFRICA (9)

Marrocos (7.ª presença).

Tunísia (7.ª)

Egito (4.ª)

Argélia (5.ª)

Gana (4.ª)

Cabo Verde (estreante)

África do Sul (4.ª)

Costa do Marfim (4.ª)

Senegal (4.ª)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3)

Canadá (3.ª presença - qualificado como anfitrião).

Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião).

México (18.ª - qualificado como anfitrião)

AMÉRICA DO SUL (6)

Argentina (19.ª - Campeã em 1978, 1986 e 2022).

Brasil (23.ª - Campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

Equador (5.ª).

Colômbia (7.ª)

Uruguai (15.ª - Campeão em 1930 e 1950)

Paraguai (9.ª)

ÁSIA (8)

Austrália (7.ª) (a).

Coreia do Sul (12.ª)

Irão (7.ª).

Japão (8.ª).

Jordânia (estreante).

Uzbequistão (estreante).

Qatar (2.ª)

Arábia Saudita (7.ª)

EUROPA (2)

Inglaterra (17.ª)

França (17.ª)

OCEANIA (1)

Nova Zelândia (3.ª).

  • - A Austrália pertence à Oceânia, mas cumpre a fase de qualificação na zona asiática.

