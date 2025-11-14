Croácia carimba passaporte para o Mundial 2026

A Croácia apurou-se para a fase final do Mundial 2026 depois de vencer as Ilhas Faroé, por 3-1.

Os croatas até entraram a perder, após um golo de Geza Turi, mas deram a volta ao marcador: Gvardiol, Musa e Vlasic.

Com este triunfo, a Croácia fica em primeiro lugar do grupo, com 19 pontos. A República Checa está em segundo, com 13, e já garantiu um lugar nos playoffs.

A Croácia apurou-se pela sétima vez para a fase final do Mundial.

Já são 30 as seleções apuradas para o Mundial 2026.