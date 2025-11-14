Depois da visita anónima, Messi ficou a saber que terá uma estátua no Camp Nou "como Cruyff e Kubala"

"O Messi estará sempre ligado ao Barça, e ele sabe que as portas estão abertas para ele. Temos absoluto respeito por ele. Ele merece a melhor homenagem", afirmou.

Laporta aproveitou um evento público em Barcelona para admitir que a direção discute há meses uma forma de homenagear de forma permanente o campeão do mundo. Contudo, o presidente sublinhou que o processo ainda não está fechado.

A iniciativa ganhou força após a recente visita de Messi ao estádio, no domingo, a primeira desde que deixou o clube em 2021. O avançado argentino, que atualmente joga no Inter Miami, percorreu o recinto em obras e deixou aos adeptos uma mensagem carregada de simbolismo, afirmando nas redes sociais que espera “voltar algum dia, e não apenas para dizer adeus como jogador”.

O Barcelona está a avançar com um plano para eternizar Lionel Messi no exterior do remodelado Camp Nou. A intenção foi confirmada por Joan Laporta, que revelou que o clube já pensa no projeto de uma estátua dedicada ao maior goleador da sua história há algum tempo.

O líder blaugrana reforçou ainda que o argentino deve ser colocado ao lado das grandes figuras que já têm estátua junto ao estádio.

"Ele deveria ter uma estátua no Spotify Camp Nou, como Cruyff e Kubala. Ele é um daqueles jogadores icónicos que nos deixaram a sua marca. A família tem de concordar, e todos os fãs do Barça o desejariam."

A possível estátua juntaria Messi a Laszlo Kubala e Johan Cruyff, duas das maiores lendas do clube, que já contam com esculturas próprias. A ideia corre nos bastidores desde a assembleia-geral de 2021, mas só agora está a ganhar forma concreta.

O Camp Nou reabriu parcialmente na última semana, após quase 900 dias de obras, com um treino aberto que levou mais de 20 mil pessoas às bancadas provisórias. O clube pretende inaugurar uma homenagem “à altura da história do jogador”, embora Laporta admita que ainda não há calendário definido para o projeto.

Lionel Messi deixou uma marca no Barcelona: 672 golos em 778 jogos, 10 títulos da La Liga, quatro Ligas dos Campeões e 34 troféus no total. Apesar das especulações criadas pela sua visita, o presidente já afastou um regresso ao clube como jogador, dado o contrato que o argentino tem com o Inter Miami.

Ainda assim, o Barcelona quer garantir que a ligação entre Messi e o Camp Nou — renovado e modernizado — fique gravada no próprio estádio.