Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Palmeiras retirou os sub-17 da competição: "Não podemos ficar reféns de adolescentes porque vão tornar-se monstros”

14 nov, 2025 - 16:15 • Hugo Tavares da Silva

Diretor da formação explicou finalmente a natureza da decisão: "Os jogadores, com o seu staff, são empresas dentro de um balneário. Afastei uma equipa toda para dizer que a empresa é o Palmeiras".

A+ / A-

O Palmeiras é uma espécie de céu no Brasil. Se no panorama da estabilidade no futebol profissional é imbatível (sim, os títulos e a mentalidade de Abel Ferreira ajudam), é nos talentos que tem revelado que o leva para as bocas do mundo.

Um dos ideólogos da formação do verdão é João Paulo Sampaio, que até já foi entrevistado pela Renascença e explicou o que implementou e o que acontece naquele gigante brasileiro, onde até há um campo pelado e pegam nos garotos e vão jogar contra outros em comunidades mais desfavorecidas, pela oportunidade de ver diamantes mas também para que os que já estão lá dentro continuem a valorizar o que têm.

O título da entrevista é “Eu vejo a floresta, os treinadores da formação olham para a árvore”, o que é elucidativo do seu papel e do que exige de quem ali está para formar a pessoa e o jogador. O coletivo não é mais importante do que o individuo.

Recentemente, criou muitíssimo ruído e indignação a decisão de Sampaio de retirar a equipa sub-17 da reta final do campeonato paulista daquela categoria. O responsável pela formação do clube de São Paulo explicou o caso finalmente numa entrevista ao “Charla Podcast” e foi particularmente duro.

“Eu vejo a floresta, os treinadores da base olham para a árvore”: uma conversa com o coordenador da formação do Palmeiras

Entrevista Bola Branca

“Eu vejo a floresta, os treinadores da base olham para a árvore”: uma conversa com o coordenador da formação do Palmeiras

João Paulo Sampaio explica a ideologia para a form(...)

“Hoje, [os jogadores] são empresas, principalmente nos grandes clubes”, refletiu. “Têm o staff deles, o empresário, o fisioterapeuta. São empresas dentro de um balneário num desporto coletivo. E cada um quer ver a sua empresa. E aí? Acontece o que eu fiz, afastei uma equipa toda para dizer que a empresa é o Palmeiras.”

João Paulo Sampaio disse mais: “A mãe geradora é o Palmeiras, nesta empresa não se negocia, ninguém vai ser maior com o seu staff do que o Palmeiras. Só está aqui pelo Palmeiras e não seremos refém de você…”

E disse mais ainda: "A gente tem este poder, a família às vezes não tem porque ele já é o chefe da família. O sonho não é dele, só. É da família, de um pai que não foi [jogador], frustrado. Estas empresas dentro dos clubes... o clube não pode virar refém. Espero que muitos [clubes] façam isso para a formação não só como atleta, mas como homem. Só está lá porque o clube existe".

De acordo com o “Globo Esporte”, que aliás cita as declarações de Sampaio usadas neste artigo, apesar de o clube não ter clarificado a situação, há relatos de que havia uma disputa interna entre o grupo afastado e outro da geração sub-16.

Na entrevista, o diretor da formação do verdão não poupou no ralhete. “Afastei [os sub-17] para dar o recado, funcionou e espero que seja o primeiro de muitos. O clube não pode ser refém de adolescentes e crianças, porque depois vão-se transformar em monstros.”

A equipa principal do Palmeiras é treinada por Abel Ferreira, com vários adjuntos portugueses como João Martins, Vítor Castanheira, Tiago Costa e Carlos Martinho. O clube paulista vai disputar a final da Libertadores, o que pode dar o terceiro triunfo no torneio para a equipa técnica portuguesa, e ainda lidera o Brasileirão, com os mesmos pontos do Flamengo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)