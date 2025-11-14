Palmeiras retirou os sub-17 da competição: "Não podemos ficar reféns de adolescentes porque vão tornar-se monstros”

Recentemente, criou muitíssimo ruído e indignação a decisão de Sampaio de retirar a equipa sub-17 da reta final do campeonato paulista daquela categoria. O responsável pela formação do clube de São Paulo explicou o caso finalmente numa entrevista ao “Charla Podcast” e foi particularmente duro.

O título da entrevista é “Eu vejo a floresta, os treinadores da formação olham para a árvore”, o que é elucidativo do seu papel e do que exige de quem ali está para formar a pessoa e o jogador. O coletivo não é mais importante do que o individuo.

Um dos ideólogos da formação do verdão é João Paulo Sampaio, que até já foi entrevistado pela Renascença e explicou o que implementou e o que acontece naquele gigante brasileiro, onde até há um campo pelado e pegam nos garotos e vão jogar contra outros em comunidades mais desfavorecidas, pela oportunidade de ver diamantes mas também para que os que já estão lá dentro continuem a valorizar o que têm.

O Palmeiras é uma espécie de céu no Brasil. Se no panorama da estabilidade no futebol profissional é imbatível (sim, os títulos e a mentalidade de Abel Ferreira ajudam), é nos talentos que tem revelado que o leva para as bocas do mundo.

“Hoje, [os jogadores] são empresas, principalmente nos grandes clubes”, refletiu. “Têm o staff deles, o empresário, o fisioterapeuta. São empresas dentro de um balneário num desporto coletivo. E cada um quer ver a sua empresa. E aí? Acontece o que eu fiz, afastei uma equipa toda para dizer que a empresa é o Palmeiras.”

João Paulo Sampaio disse mais: “A mãe geradora é o Palmeiras, nesta empresa não se negocia, ninguém vai ser maior com o seu staff do que o Palmeiras. Só está aqui pelo Palmeiras e não seremos refém de você…”

E disse mais ainda: "A gente tem este poder, a família às vezes não tem porque ele já é o chefe da família. O sonho não é dele, só. É da família, de um pai que não foi [jogador], frustrado. Estas empresas dentro dos clubes... o clube não pode virar refém. Espero que muitos [clubes] façam isso para a formação não só como atleta, mas como homem. Só está lá porque o clube existe".

De acordo com o “Globo Esporte”, que aliás cita as declarações de Sampaio usadas neste artigo, apesar de o clube não ter clarificado a situação, há relatos de que havia uma disputa interna entre o grupo afastado e outro da geração sub-16.

Na entrevista, o diretor da formação do verdão não poupou no ralhete. “Afastei [os sub-17] para dar o recado, funcionou e espero que seja o primeiro de muitos. O clube não pode ser refém de adolescentes e crianças, porque depois vão-se transformar em monstros.”

A equipa principal do Palmeiras é treinada por Abel Ferreira, com vários adjuntos portugueses como João Martins, Vítor Castanheira, Tiago Costa e Carlos Martinho. O clube paulista vai disputar a final da Libertadores, o que pode dar o terceiro triunfo no torneio para a equipa técnica portuguesa, e ainda lidera o Brasileirão, com os mesmos pontos do Flamengo.