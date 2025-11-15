Ouvir
Luís Godinho vai apitar o Países Baixos - Lituânia

15 nov, 2025 - 16:21

Partida marcada para segunda-feira com equipa completamente portuguesa.

A+ / A-

O árbitro Luís Godinho foi nomeado pela UEFA para dirigir o encontro entre Países Baixos e Lituânia, jogo da fase de qualificação para o Mundial 2026.

Numa equipa totalmente portuguesa, Rui Teixeira e Pedro Almeida vão ser os assistentes e Fábio Veríssimo vai estar no papel de quarto árbitro. André Narciso é o VAR, assistido por Fábio Melo.

A partida está marcada para segunda-feira.

Os Países Baixos lideram o grupo G, com 17 pontos, mais três que a Polónia, que defronta Malta.

