Arménia

Melikyan. “Jogue quem jogar será sempre muito difícil”

15 nov, 2025 - 18:33

O Portugal – Arménia, no Dragão, está marcado para as 14h00 deste domingo.

O selecionador da Arménia, Eghishe Melikyan, admite que há “uma grande diferença” em relação a Portugal, mas quer fazer boa figura.

"A Irlanda mostrou que tudo é possível no futebol e é óbvio que isso nos dá alento, mas também sabemos que há uma grande diferença entre a Arménia e Portugal”, disse.

Melikyan comentou ainda a ausência do capitão luso, mas desvalorizou.

“É verdade que Ronaldo não vai estar, mas estarão outros com muita qualidade e que jogam nas melhores ligas do Mundo. Jogue quem jogar será sempre muito difícil para nós", acrescentou.

Na primeira volta, Portugal goleou a Arménia, por 5-0.

“Em setembro as coisas foram muito difíceis para nós, mas agora estamos melhor preparados e de certeza que vamos dar uma imagem melhor. Acredito que podemos fazer um bom jogo e competir com Portugal", referiu.

A equipa das quinas vai defrontar a Arménia, este domingo, a partir das 14h00. Em caso de vitória, Portugal carimba o passaporte para o Mundial 2026.

