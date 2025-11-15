Rafa quer sair do Besiktas, mas não vai abandonar a carreira

O empresário de Rafa, João Araújo, CEO da Onsoccer, esclarece a situação do seu jogador. Rafa quer sair, mas não vai abandonar a carreira.

Numa nota com 21 pontos, o agente assume que Rafa está “profundamente desiludido” com o que encontrou no Besiktas.

“A decisão de aceitar o Besiktas foi única e exclusivamente de Rafa Silva, quando teve a oportunidade de escolher outros clubes turcos, bem como assinar livremente, como foi público, por alguns dos mais fortes emblemas da Arábia Saudita, do Qatar ou até de algumas das principais ligas europeias. Fê-lo por que acreditou, desde a primeira hora, no projeto do Besiktas e em tudo aquilo que foi prometido. A realidade, porém, não correspondeu ao projeto que foi apresentado ao jogador. As coisas até começaram da melhor forma (vitória na Supertaça, em 2024), mas rapidamente começaram a aparecer desvios face aos pressupostos que foram decisivos para Rafa Silva ter escolhido o Besiktas. A questão, para Rafa, nunca foi financeira - até porque, se assim fosse, a escolha não teria sido o Besiktas”, lê-se.

O empresário lamenta ainda que as mais recentes declarações do presidente do Besiktas tenham desconsiderado o jogador.

Por isso, Rafa tomou a decisão de informar o clube, ainda em outubro, que pretende sair por considerar que não tem condições para continuar a desempenhar a sua função.

Nessa reunião, acrescentou o agente, o antigo internacional luso admitiu se não seria preferível encerrar a carreira do que prolongar a situação vivida. “Não passou disso mesmo: de um desabafo. Para que não restem dúvidas, Rafa vai continuar a carreira e isso ficou imediatamente clarificado ainda no decorrer da própria reunião”.

“Nas conversas que existiram de então para cá, é preciso esclarecer, de forma muito clara, que jamais o Rafa Silva ou a sua agência fizeram qualquer ameaça! É absolutamente falso que isso tenha acontecido! Não faz parte da natureza do atleta, nem é essa a postura com que a Onsoccer alguma vez se posicionou no mercado.”

João Araújo acrescenta que Rafa fez saber que “abdicava de todos os valores a que teria direito por contrato caso o clube aceitasse a sua saída”.

No acordo “pretendemos fazê-lo dentro de um quadro em que nenhuma das partes saia lesada.”

João Araújo assegura que o futebolista estará “sempre pronto para cumprir todas as suas responsabilidades contratuais como jogador profissional enquanto o contrato estiver em vigor”.