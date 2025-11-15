Selecionador ucraniano fala em “lesão muito grave” de Sudakov

O selecionador da Ucrânia, Serhyi Rebrov, diz que Sudakov tem "uma lesão muito grave".

"Examinámo-lo esta manhã e percebemos que se tratava de uma lesão muito grave. Foi para casa para tratamento. Foi uma lesão sofrida no Benfica. Ele nem sequer participou num único treino connosco", revelou, citado pelo portal ucraniano 'Tribuna'.

Rebrov acrescentou: "Eu não sabia que ele tinha uma lesão. Ele disse que sentiu uma dor enquanto aquecia. Depois da primeira parte frente à França, ele disse que sentiu um desconforto. Infelizmente, não nos poderá ajudar".

O médio do Benfica foi dispensado dos trabalhos da seleção e não vai defrontar a Islândia. Já tinha ficado no banco contra a França.

Entretanto, o jogador já partilhou uma fotografia no “Telegram” a realizar tratamento no Benfica Campus.