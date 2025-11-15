Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia

Selecionador ucraniano fala em “lesão muito grave” de Sudakov

15 nov, 2025 - 18:09

Jogador foi dispensado da seleção e já faz tratamentos no Seixal. Benfica ainda não comentou lesão.

A+ / A-

O selecionador da Ucrânia, Serhyi Rebrov, diz que Sudakov tem "uma lesão muito grave".

"Examinámo-lo esta manhã e percebemos que se tratava de uma lesão muito grave. Foi para casa para tratamento. Foi uma lesão sofrida no Benfica. Ele nem sequer participou num único treino connosco", revelou, citado pelo portal ucraniano 'Tribuna'.

Rebrov acrescentou: "Eu não sabia que ele tinha uma lesão. Ele disse que sentiu uma dor enquanto aquecia. Depois da primeira parte frente à França, ele disse que sentiu um desconforto. Infelizmente, não nos poderá ajudar".

O médio do Benfica foi dispensado dos trabalhos da seleção e não vai defrontar a Islândia. Já tinha ficado no banco contra a França.

Entretanto, o jogador já partilhou uma fotografia no “Telegram” a realizar tratamento no Benfica Campus.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)