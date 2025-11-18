Depois do cinzentismo em Manchester, Antony é feliz no Betis... e recusou o Bayern

18 nov, 2025 - 14:25 • Hugo Tavares da Silva
Apareceu no São Paulo, encantou no Ajax, hesitou no Manchester United e ressurgiu no Betis. Numa frase, esta é a história de Antony, o canhoto que agora honra o legado de Denilson no Benito Villamarín.
São já 15 golos e oito assistências em 37 jogos pelo clube andaluz. Quando chegou ao United, prometia virar do avesso a Premier League com aqueles truques e, para confirmar a superioridade técnica, aquelas rotundas que faz no mesmo lugar. Mas não foi assim. Piorou com a chegada de Ruben Amorim, que não terá visto grande utilidade no internacional brasileiro.
Na época passada, depois de ajudar o Betis a ficar na primeira metade da La Liga, contribuiu com alguns golos para o clube treinado por Manuel Pellegrini chegar à final da Liga Conferência, onde os béticos perderiam por 4-1 contra o Chelsea. Antony lembra com carinho o golaço à Fiorentina na semifinal.
Depois de tanto, das dúvidas e com uma denúncia por agressão física e ameaças por parte da namorada (entretanto foi considerado inocente), Antony encontrou o seu espaço no Betis e recuperou o orgulho. Tanto que isso motivou um telefonema de Vicent Kompany, o treinador do Bayern Munique.
“Abanou-me bastante”, confessou em entrevista ao “Globo Esporte”. “A gente está falando de um gigante mundial, do Bayern de Munique, onde um treinador, com a história que tem, que é o Kompany, me liga. E a gente tem uma conversa ali, foi super educado comigo, disse que sempre gostou muito do meu futebol.”
A confissão do canhoto brasileiro continuou: “Querendo ou não, me balançou muito. Pela grandeza do clube, pela grandeza do treinador e pela forma que ele me abordou e conversou comigo. Mas o que pesou bastante é a decisão em família também, cara. É olhar para os meus filhos. O Lorenzo ama este lugar [Sevilha], ama esta cidade. Quando a gente estava de férias no Brasil, sem saber de nada, ele sempre falava: ‘Pai, quando é que a gente vai voltar para a Espanha?’.
E assim Antony, tão questionado no Old Trafford e debaixo do céu cinzento de Manchester, foi desejado para encher o coração dos adeptos do Bayern de Munique, habituados a feras insaciáveis a correr para a baliza dos outros.
O Betis está atualmente na quinta posição da La Liga, só atrás de Atlético Madrid, Villarreal, Barcelona e Real Madrid, que está à frente com mais 11 pontos do que os sevilhanos.