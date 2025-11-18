Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguram vagas no Mundial 2026

18 nov, 2025 - 21:50 • Redação com Lusa

Últimas vagas diretas do continente europeu para o Mundial ficaram confirmadas esta terça-feira.

A+ / A-

Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguraram esta terça-feira as últimas vagas de qualificação direta da Europa para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026, ao vencerem os respetivos grupos.

A Espanha, campeã do mundo em 2010, vai disputar um Mundial pela 17.ª vez, 13.ª seguida, após empatar 2-2 na receção à Turquia, enquanto a Bélgica, terceira classificada em 2018 e quarta em 1986, conquistou a sua 15.ª qualificação, a quarta consecutiva.

A seleção espanhola tinha um registo perfeito até agora, só com vitórias e sem golos sofridos, mas não foi além de um empate a dois com a Turquia. O portista Deniz Gul estreou-se a marcar pela seleção turca ao fazer, na altura, o 1-1. Samu foi suplente utilizado. A Turquia segue agora para o "play-off".

Já a Bélgica confirmou apuramento com goleada, por 7-0, na receção ao Liechtenstein. Estava também em discussão uma vaga no "play-off" num duelo direto entre País de Gales e Macedónia do Norte, que entravam para a jornada em igualdade pontual, mas os galeses venceram também por 7-1.

Ausentes desde 1998, a Áustria, terceira em 1954 e quarta em 1934, chega pela oitava vez a uma fase final, menos uma do que a Escócia, que também falhou a presença nas últimas seis edições, enquanto a Suíça assegurou a sua 13.ª presença, sexta sucessiva.

A Escócia confirmou o apuramento com dois golos nos descontos. Frente à Dinamarca de Froholdt e Hjulmand, que ficou reduzida a dez com uma expulsão aos 61 minutos, os escocesesconfirmaram a vitória com golos aos 93 e 98 minutos, relegando os dinamarqueses para o "play-off."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 18 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?