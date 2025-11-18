Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguram vagas no Mundial 2026

Espanha, Bélgica, Áustria, Escócia e Suíça asseguraram esta terça-feira as últimas vagas de qualificação direta da Europa para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026, ao vencerem os respetivos grupos.

A Espanha, campeã do mundo em 2010, vai disputar um Mundial pela 17.ª vez, 13.ª seguida, após empatar 2-2 na receção à Turquia, enquanto a Bélgica, terceira classificada em 2018 e quarta em 1986, conquistou a sua 15.ª qualificação, a quarta consecutiva.

A seleção espanhola tinha um registo perfeito até agora, só com vitórias e sem golos sofridos, mas não foi além de um empate a dois com a Turquia. O portista Deniz Gul estreou-se a marcar pela seleção turca ao fazer, na altura, o 1-1. Samu foi suplente utilizado. A Turquia segue agora para o "play-off".

Já a Bélgica confirmou apuramento com goleada, por 7-0, na receção ao Liechtenstein. Estava também em discussão uma vaga no "play-off" num duelo direto entre País de Gales e Macedónia do Norte, que entravam para a jornada em igualdade pontual, mas os galeses venceram também por 7-1.

Ausentes desde 1998, a Áustria, terceira em 1954 e quarta em 1934, chega pela oitava vez a uma fase final, menos uma do que a Escócia, que também falhou a presença nas últimas seis edições, enquanto a Suíça assegurou a sua 13.ª presença, sexta sucessiva.

A Escócia confirmou o apuramento com dois golos nos descontos. Frente à Dinamarca de Froholdt e Hjulmand, que ficou reduzida a dez com uma expulsão aos 61 minutos, os escocesesconfirmaram a vitória com golos aos 93 e 98 minutos, relegando os dinamarqueses para o "play-off."