Mundial 2026. EUA vão facilitar vistos de viagem para adeptos estrangeiros com bilhete

18 nov, 2025 - 10:28 • Inês Braga Sampaio com Reuters

Forças de trabalho consulares reforçadas e reuniões prioritárias para estrangeiros com bilhete permitirão que o processo de autorização de entrada nos EUA demore 60 dias ou menos.

Os Estados Unidos da América vão acelerar a emissão de vistos para visitantes estrangeiros que tenham bilhetes para jogos do Mundial 2026, revelou na segunda-feira o presidente daquele país, Donald Trump.

Em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, Trump explicou que as agências governamentais estão a trabalhar "para garantir que adeptos de futebol de todo o mundo são devidamente verificados e conseguem entrar facilmente nos EUA, no próximo verão".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Washington vai montar um sistema de marcação de reuniões para aprovação de vistos, com prioridade para os adeptos de fora dos EUA que tenham bilhetes para o Mundial 2025, que se realizará entre 11 de junho e 19 de julho. Canadá e México também são anfitriões do torneio.

Trump confia que a emissão de vistos implicará uma espera de 60 dias ou menos, para a maioria dos países, mais ainda depois de o secretário de Estado Marco Rubio ter acrescentado 400 agentes consulares para o efeito. Alguns países terão uma força de trabalho redobrada.

Portugal vai estar no Campeonato do Mundo de 2026, o nono da sua história e o sétimo consecutivo, depois de ter vencido o Grupo F de qualificação. O apuramento ficou selado com uma goleada por 9-1 à Arménia, no passado domingo. O sorteio da fase final terá lugar no dia 5 de dezembro, uma sexta-feira, às 11h00, em Washington DC.

