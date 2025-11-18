Mundial 2026. EUA vão facilitar vistos de viagem para adeptos estrangeiros com bilhete

Os Estados Unidos da América vão acelerar a emissão de vistos para visitantes estrangeiros que tenham bilhetes para jogos do Mundial 2026, revelou na segunda-feira o presidente daquele país, Donald Trump.

Em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, Trump explicou que as agências governamentais estão a trabalhar "para garantir que adeptos de futebol de todo o mundo são devidamente verificados e conseguem entrar facilmente nos EUA, no próximo verão".

Washington vai montar um sistema de marcação de reuniões para aprovação de vistos, com prioridade para os adeptos de fora dos EUA que tenham bilhetes para o Mundial 2025, que se realizará entre 11 de junho e 19 de julho. Canadá e México também são anfitriões do torneio.

Trump confia que a emissão de vistos implicará uma espera de 60 dias ou menos, para a maioria dos países, mais ainda depois de o secretário de Estado Marco Rubio ter acrescentado 400 agentes consulares para o efeito. Alguns países terão uma força de trabalho redobrada.

Portugal vai estar no Campeonato do Mundo de 2026, o nono da sua história e o sétimo consecutivo, depois de ter vencido o Grupo F de qualificação. O apuramento ficou selado com uma goleada por 9-1 à Arménia, no passado domingo. O sorteio da fase final terá lugar no dia 5 de dezembro, uma sexta-feira, às 11h00, em Washington DC.