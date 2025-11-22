João Neves marcou, Nuno Mendes assistiu no PSG

Ouvir
O internacional português João Neves marcou na vitória do Paris Saint-Germain frente ao Le Havre (3-0), jogo em que Nuno Mendes voltou aos relvados, na 13.ª jornada da Liga francesa de futebol.

O lateral-esquerdo luso, que falhou os compromissos da seleção portuguesa devido a uma lesão contraída no início do mês, foi mesmo uma das grandes figuras do encontro e, no regresso à competição, começou por fazer o cruzamento para o 1-0, de Lee Kang-in, aos 29 minutos.

No segundo tempo, João Neves fez o segundo, aos 65, o sexto golo da conta pessoal esta época pelo PSG, após o ‘hat trick’ por Portugal ante a Arménia (9-1), com Barcola a fechar a contagem, aos 87.

Os campeões europeus, que vão defrontar o Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, chegaram aos 30 pontos, contra 28 do Marselha e do Lens.

Também de regresso, mas de um hiato bem maior, de dois anos, esteve hoje o internacional francês Paul Pogba, campeão do mundo pelos gauleses, que esteve suspenso por doping até março deste ano e, depois de assinar pelo Mónaco, no verão, sofreu várias lesões no regresso ao trabalho.

O médio entrou em campo aos 85 minutos e já não foi a tempo de evitar uma derrota pesada para o conjunto do Principado em casa do Rennes (4-1), conjunto que subiu a quinto, com 21 pontos, mais um do que os monegascos, que são oitavos e podem ver Lille e Lyon, treinado por Paulo Fonseca, fugir na luta pelo acesso às competições europeias.

No primeiro jogo do dia, o Lens venceu pela margem mínima e mantém a pressão sobre o líder, seguindo a dois pontos do PSG e a par do Marselha, graças a um tento solitário de Ganiou (69) na receção ao Estrasburgo, que ficou mais longe do pódio, no quarto lugar com 22 pontos.

No domingo, o Lyon visita o Auxerre, enquanto o Lille recebe a visita do Paris FC.

