Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Árbitro alemão no Ajax - Benfica

23 nov, 2025 - 15:38 • Lusa

Partida coloca frente a frente os dois últimos classificados da Champions.

A+ / A-

O alemão Sven Jablonski é o árbitro do jogo entre Ajax e Benfica, da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, a disputar na terça-feira na Johan Cruyff Arena, Amesterdão, informou a UEFA.

Jablonski, de 35 anos e internacional desde 2022, terá como assistentes Eduard Beitinger e Stefan Lupp, Tobias Reichel como quarto árbitro e Robert Schröder no videoárbitro, coadjuvado por Sören Storks.

O jogo em Amesterdão, agendado para as 17h45, será uma estreia do árbitro com as duas equipas e o seu segundo jogo na fase de liga da ‘Champions’, depois de ter arbitrado já esta temporada na vitória do Pafos FC diante do Villarreal (1-0), no início de novembro.

Ajax e Benfica são as piores equipas na atual edição da ‘Champions’, as duas únicas sem qualquer ponto somado em quatro jogos, num total de 36 clubes que disputam a competição.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?