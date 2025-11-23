Cristiano Ronaldo marca de bicicleta

23 nov, 2025 - 19:42 • Carlos Calaveiras
Os portugueses do Al Nassr continuam a ser decisivos nas vitórias da equipa. Cristiano Ronaldo apontou um golo com elevada nota artística e João Félix marcou e assistiu.
O Al Nassr venceu o Al Khaleej, por 4-1, e viu ainda três golos serem anulados com ajuda do VAR.
Félix marcou um, que valeu, e dois que não contaram, e ainda assistiu.
Já Cristiano Ronaldo guardou-se para o último lance do encontro e em grande estilo: golo de pontapé de bicicleta.
CR7, 40 anos, chega ao golo 954.º da carreira.
Wesley e Sadio Mané também apontaram para a equipa treinada por Jorge Jesus.
Pelos visitantes, Al Hawsawi ainda descontou.
Com esta vitória, o Al Nassr mantém-se na liderança do campeonato - nove jogos, nove vitórias -, mais quatro pontos que o Al Hilal e cinco que o Al Taawoun.