Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo marca de bicicleta

23 nov, 2025 - 19:42 • Carlos Calaveiras

Félix também marcou e o Al Nassr lidera campeonato saudita. Veja o golo.

Os portugueses do Al Nassr continuam a ser decisivos nas vitórias da equipa. Cristiano Ronaldo apontou um golo com elevada nota artística e João Félix marcou e assistiu.

O Al Nassr venceu o Al Khaleej, por 4-1, e viu ainda três golos serem anulados com ajuda do VAR.

Félix marcou um, que valeu, e dois que não contaram, e ainda assistiu.

Já Cristiano Ronaldo guardou-se para o último lance do encontro e em grande estilo: golo de pontapé de bicicleta.

CR7, 40 anos, chega ao golo 954.º da carreira.

Wesley e Sadio Mané também apontaram para a equipa treinada por Jorge Jesus.

Pelos visitantes, Al Hawsawi ainda descontou.

Com esta vitória, o Al Nassr mantém-se na liderança do campeonato - nove jogos, nove vitórias -, mais quatro pontos que o Al Hilal e cinco que o Al Taawoun.

