  • 24 nov, 2025
Argentina

Equipa de Di Maria eliminada no Clausura depois de ter sido campeã num novo troféu

23 nov, 2025 - 23:14

Jogadores do Estudiantes viraram costas na “guarda de honra” em protesto contra Federação Argentina.

Terminou a temporada para o Rosario Central, equipa de Angel Di Maria.

A equipa argentina foi eliminada pelo Estudiantes (1-0) nos “oitavos” do Torneio Clausura.

O único golo da partida foi apontado por Edwin Steve, avançado colombiano, que marcou aos 31minutos.

O jogo ficou marcado pela polémica depois de o Estudiantes ter virado costas aos jogadores do Rosário Central na altura da “guarda de honra”.

Os jogadores do Estudiantes protestavam contra a decisão da Federação Argentina de Futebol ter acrescentado um troféu (a equipa mais pontuada do ano, juntando os campeonatos “Abertura” e “Clausura”) há poucos dias, já com a temporada em andamento.

O novo troféu foi entregue à equipa de Di Maria, no dia 20, por ter conseguido 66 pontos - 18 vitórias, 12 empates e duas derrotas - mais quatro do que o Boca Juniors.

