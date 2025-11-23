Real Madrid tropeça (outra vez)

23 nov, 2025 - 22:46
O Real Madrid empatou 2-2 em partida da jornada 13 da liga espanhola, contra o Elche.
Os golos dos merengues – que surgiram com várias novidades no onze - foram apontados por Huijsen e Bellingham.
Já Febas e Alvaro Rodriguez marcaram os tentos dos recém-promovidos, onde jogam André Silva e Martim Neto.
Este tropeço faz aproximar Barcelona (a um ponto), Villarreal (a três) e Atlético Madrid (a quatro).
Real Madrid soma, agora, três jogos sem vencer: um para a Champions (derrota contra o Liverpool) e dois empates para o campeonato (Rayo Vallecano e Elche).