Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Real Madrid tropeça (outra vez)

23 nov, 2025 - 22:46

Liderança do campeonato fica presa por um ponto.

A+ / A-

O Real Madrid empatou 2-2 em partida da jornada 13 da liga espanhola, contra o Elche.

Os golos dos merengues – que surgiram com várias novidades no onze - foram apontados por Huijsen e Bellingham.

Já Febas e Alvaro Rodriguez marcaram os tentos dos recém-promovidos, onde jogam André Silva e Martim Neto.

Este tropeço faz aproximar Barcelona (a um ponto), Villarreal (a três) e Atlético Madrid (a quatro).

Real Madrid soma, agora, três jogos sem vencer: um para a Champions (derrota contra o Liverpool) e dois empates para o campeonato (Rayo Vallecano e Elche).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?