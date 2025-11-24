Ouvir
  • 24 nov, 2025
Abel Ferreira poupa 11 a pensar na Libertadores

24 nov, 2025 - 23:02

Palmeiras vai defrontar o Grémio sem a habitual equipa titular.

O treinador do Palmeiras já anunciou que o campeonato brasileiro está entregue ao Flamengo e que iria concentrar-se na final da Libertadores. Quiçá para cumprir esta premissa, Abel Ferreira poupou 11 jogadores.

O técnico luso não convocou o guarda-redes Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Khellven, os centrais Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs, os médios Andreas Pereira e Raphael Veiga e os avançados Flaco López, Allan e Vitor Roque para a partida contra o Grémio.

De recordar que, no próximo sábado, disputa-se a final da Taça Libertadores, contra o Flamengo.

Abel Ferreira vai tentar a terceira Libertadores, o equivalente à Liga dos Campeões, desde que chegou ao Palmeiras.

