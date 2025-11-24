Ouvir
"Devolvemos o Cruzeiro ao devido patamar". Leonardo Jardim festeja apuramento para a Libertadores

24 nov, 2025 - 11:20 • Eduardo Soares da Silva

Treinador português tem o terceiro lugar quase garantido. Com três jornadas por disputar, o título é quase uma miragem, mas a Copa do Brasil ainda é objetivo.

O Cruzeiro, de Leonardo Jardim, venceu o Corinthians na última madrugada e confirmou o apuramento para a Libertadores, o principal objetivo do treinador português.

Com golos de Kaio Jorge (bis) e Keny Arroyo, a equipa de Belo Horizonte já não cairá para fora do "top-4" e, por isso, vai regressar à maior competição de clubes do continente sul-americano.

Com 17 presenças e títulos conquistados em 1976 e 1997, Leonardo Jardim festejou o apuramento para a Libertadores.

"Este apuramento tem a ver com o que os jogadores fizerem. Estamos aqui há nove, dez meses e não me esqueço que disse que o Cruzeiro não era equipa para jogar a Copa Sul-Americana, o que nós queríamos era jogar a Libertadores. O nome do Cruzeiro merece", disse.

O Cruzeiro está no terceiro lugar com 68 pontos somados. O título ainda é matematicamente possível, mas uma miragem distante: o Flamengo lidera com 74 pontos, mais quatro do que o Palmeiras, que leva 70.

No ano passado, o Cruzeiro ficou no 9.º lugar e jogou, por isso, a Sul-Americana esta época, uma competição que não agrada a Leonardo Jardim: "Não queria treinar um clube nesta competição. O Pedrinho disse que este grupo conseguiu devolver o orgulho dos cruzeirenses. Para além disso, hoje conseguimos chegar ao seu devido patamar, que é jogar a melhor prova."

Leonardo Jardim ainda pode vencer um troféu esta época. Após o final do Brasileirão, segue-se a meia-final da Taça do Brasil, numa eliminatória contra o Corinthians.

"Queremos continuar a manter o ritmo, não podemos deixar cair e ficar à espera da Copa do Brasil", conclui.

O treinador madeirense de 51 anos está na sua primeira época no futebol brasileiro depois de vários anos no Médio Oriente, com passagens pelo Al-Ain e Al-Ahli, nos Emirados Árabes Unidos, Al-Rayyan, no Qatar, e Al-Hilal, na Arábia Saudita.

Orientou ainda o Mónaco durante seis anos, tendo sido campeão francês, e passou pelo Sporting, SC Braga, Olympiacos, Beira-Mar, Chaves e Camacha.

