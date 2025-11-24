Gueye e a agressão a colega. “Nada justifica" bofetada

24 nov, 2025 - 23:35
O médio Idrissa Gueye, do Everton, pediu desculpa aos colegas depois de ter sido expulso na partida contra o Manchester United por ter agredido um companheiro de equipa.
Gueye, de 36 anos, assume “total responsabilidade” pelo ato irrefletido.
“Primeiro, quero pedir desculpa ao meu colega de equipa Michael Keane. Assumo toda a responsabilidade pela minha reação. Quero também pedir desculpa aos meus companheiros de equipa, staff, adeptos e ao clube”.
“O que aconteceu não reflete quem sou nem os valores que defendo. As emoções podem sobrepor-se, mas nada justifica aquela atitude. Garanto que nunca mais se irá repetir”, escreveu no Instagram.
Dentro das quatro linhas, o Everton venceu o Manchester United, por 1-0, em Old Trafford.