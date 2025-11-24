Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Everton

Gueye e a agressão a colega. “Nada justifica" bofetada

24 nov, 2025 - 23:35

Médio agrediu colega, mas Everton derrotou Manchester United.

A+ / A-

O médio Idrissa Gueye, do Everton, pediu desculpa aos colegas depois de ter sido expulso na partida contra o Manchester United por ter agredido um companheiro de equipa.

Gueye, de 36 anos, assume “total responsabilidade” pelo ato irrefletido.

“Primeiro, quero pedir desculpa ao meu colega de equipa Michael Keane. Assumo toda a responsabilidade pela minha reação. Quero também pedir desculpa aos meus companheiros de equipa, staff, adeptos e ao clube”.

“O que aconteceu não reflete quem sou nem os valores que defendo. As emoções podem sobrepor-se, mas nada justifica aquela atitude. Garanto que nunca mais se irá repetir”, escreveu no Instagram.

Dentro das quatro linhas, o Everton venceu o Manchester United, por 1-0, em Old Trafford.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?