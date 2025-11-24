Manchester United continua em crise. Ruben Amorim perde em casa contra 10

24 nov, 2025 - 22:20 • Carlos Calaveiras
O Manchester United, de Ruben Amorim, volta a perder, em casa, diante do Everton, em partida da liga inglesa.
O Everton venceu, por 1-0, com golo de Dewsbury-Hall, ainda na primeira parte, numa altura em que os visitantes já estavam reduzidos a 10.
O primeiro quarto de hora da partida foi de pesadelo para os visitantes: um jogador lesionado (Seamus Coleman) e um jogador expulso (Gueye), depois de ter agredido um colega de equipa, ao minuto 13.
A partida só animou para os “red devils” nos minutos finais, com três claras oportunidades: Mbeumo e Zirkzee (79 e 89 minutos), negadas por Pickford.
Com esta derrota, o United mantém os 18 pontos e deixou-se apanhar pelo adversário desta segunda-feira.