Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Manchester United continua em crise. Ruben Amorim perde em casa contra 10

24 nov, 2025 - 22:20 • Carlos Calaveiras

Nota para Gueye que agrediu um colega de equipa.

A+ / A-

O Manchester United, de Ruben Amorim, volta a perder, em casa, diante do Everton, em partida da liga inglesa.

O Everton venceu, por 1-0, com golo de Dewsbury-Hall, ainda na primeira parte, numa altura em que os visitantes já estavam reduzidos a 10.

O primeiro quarto de hora da partida foi de pesadelo para os visitantes: um jogador lesionado (Seamus Coleman) e um jogador expulso (Gueye), depois de ter agredido um colega de equipa, ao minuto 13.

A partida só animou para os “red devils” nos minutos finais, com três claras oportunidades: Mbeumo e Zirkzee (79 e 89 minutos), negadas por Pickford.

Com esta derrota, o United mantém os 18 pontos e deixou-se apanhar pelo adversário desta segunda-feira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?