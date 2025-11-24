​Uma guarda de honra de costas? Uma das imagens do ano aconteceu na Argentina

24 nov, 2025 - 12:00 • Hugo Tavares da Silva
Depois do escândalo nacional que resultou na inesperada atribuição do título ao Rosario Central, por ter acabado o ano com mais pontos (um troféu inédito), a equipa de Ángel di María voltou ao relvado.
Jogavam-se os oitavos de final do Clausura, no domingo, contra o Estudiantes, que teriam de fazer uma guarda de honra para os novos campeões entrarem no relvado. E foi isso que aconteceu, porém com uma guinadela no guião…
Quando Di María deu um saltinho para entrar com o pé direito, benzeu-se e os futebolista do Estudiantes, fardados de vermelho e branco, viraram as costas. Só os meninos e as meninas que os acompanhavam se mantiveram em posição.
Os futebolistas do Rosario Central passaram pelo corredor como se nada fosse. Depois do jogo, já com a vitória do Estudiantes e consequente eliminação da equipa da casa, Di María reagiu ao protesto contra a direção da federação argentina.
“É uma coisa deles. Fizeram a guarda de honra na mesma. Um dos rapazes revelou-me que o iam fazer e está muito bem. É uma coisa deles. Nós entrámos como tínhamos de entrar e fica assim”, comentou o antigo futebolista do Benfica.
Já o treinador do Rosario, Ariel Holan, não gostou nada do que viu. "Uma falta de respeito. Nós não pedimos nada, foi uma decisão do Comité Executivo da AFA, à qual agradeço pela distinção para o Rosario Central."
Antes da partida, o Estudiantes desmentiu o suposto acordo entre clubes para a tal atribuição do título ao clube com mais pontos no Clausura e Apertura: “O Club Estudiantes de La Plata comunica aos seus sócios, às sócias, aos adeptos e à comunidade que, na reunião do Comité Executivo da Liga Profissional do Futebol Argentina, não se realizou nenhuma votação relativamente ao reconhecimento do título de campeão da liga 2025”.