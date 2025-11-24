​Uma guarda de honra de costas? Uma das imagens do ano aconteceu na Argentina

Depois do escândalo nacional que resultou na inesperada atribuição do título ao Rosario Central, por ter acabado o ano com mais pontos (um troféu inédito), a equipa de Ángel di María voltou ao relvado. Jogavam-se os oitavos de final do Clausura, no domingo, contra o Estudiantes, que teriam de fazer uma guarda de honra para os novos campeões entrarem no relvado. E foi isso que aconteceu, porém com uma guinadela no guião… Quando Di María deu um saltinho para entrar com o pé direito, benzeu-se e os futebolista do Estudiantes, fardados de vermelho e branco, viraram as costas. Só os meninos e as meninas que os acompanhavam se mantiveram em posição.

Os futebolistas do Rosario Central passaram pelo corredor como se nada fosse. Depois do jogo, já com a vitória do Estudiantes e consequente eliminação da equipa da casa, Di María reagiu ao protesto contra a direção da federação argentina. “É uma coisa deles. Fizeram a guarda de honra na mesma. Um dos rapazes revelou-me que o iam fazer e está muito bem. É uma coisa deles. Nós entrámos como tínhamos de entrar e fica assim”, comentou o antigo futebolista do Benfica. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui