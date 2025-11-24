Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 24 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

​Uma guarda de honra de costas? Uma das imagens do ano aconteceu na Argentina

24 nov, 2025 - 12:00 • Hugo Tavares da Silva

Quando Di María e o resto dos companheiros do Rosario Central entraram no relvado, os futebolistas do Estudiantes viraram as costas aos novos campeões, que receberam um título inédito que tem gerado polémica no futebol argentino. Veja o momento.

Depois do escândalo nacional que resultou na inesperada atribuição do título ao Rosario Central, por ter acabado o ano com mais pontos (um troféu inédito), a equipa de Ángel di María voltou ao relvado.

Jogavam-se os oitavos de final do Clausura, no domingo, contra o Estudiantes, que teriam de fazer uma guarda de honra para os novos campeões entrarem no relvado. E foi isso que aconteceu, porém com uma guinadela no guião…

Quando Di María deu um saltinho para entrar com o pé direito, benzeu-se e os futebolista do Estudiantes, fardados de vermelho e branco, viraram as costas. Só os meninos e as meninas que os acompanhavam se mantiveram em posição.

Os futebolistas do Rosario Central passaram pelo corredor como se nada fosse. Depois do jogo, já com a vitória do Estudiantes e consequente eliminação da equipa da casa, Di María reagiu ao protesto contra a direção da federação argentina.

“É uma coisa deles. Fizeram a guarda de honra na mesma. Um dos rapazes revelou-me que o iam fazer e está muito bem. É uma coisa deles. Nós entrámos como tínhamos de entrar e fica assim”, comentou o antigo futebolista do Benfica.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Porque é que o Rosário de Di María foi considerado campeão da Argentina?

Porque é que o Rosário de Di María foi considerado campeão da Argentina?

Já o treinador do Rosario, Ariel Holan, não gostou nada do que viu. "Uma falta de respeito. Nós não pedimos nada, foi uma decisão do Comité Executivo da AFA, à qual agradeço pela distinção para o Rosario Central."

Antes da partida, o Estudiantes desmentiu o suposto acordo entre clubes para a tal atribuição do título ao clube com mais pontos no Clausura e Apertura: “O Club Estudiantes de La Plata comunica aos seus sócios, às sócias, aos adeptos e à comunidade que, na reunião do Comité Executivo da Liga Profissional do Futebol Argentina, não se realizou nenhuma votação relativamente ao reconhecimento do título de campeão da liga 2025”.

