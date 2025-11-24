Vítor Matos é o novo treinador do Swansea, o terceiro português a orientar os galeses

O Swansea City, da segunda divisão inglesa, anunciou a contratação do treinador português Vítor Matos, que assina um contrato por três anos e meio, até 2029.

Matos, de 37 anos, custou um milhão de euros ao Swansea, que teve de pagar a cláusula de rescisão ao Marítimo, clube que deixou no terceiro lugar da II Liga.

De acordo com a nota oficial dos galeses, Vítor Matos foi identificado pela "capacidade de implementar um estilo com alta intensidade e de posse de bola."

"Esta nomeação prolonga o nosso registo de dar oportunidade a treindores jovens e ambiciosos. O Matos foi o que mais se destacou durante nas entrevistas durante este período de recrutamento", pode ler-se.

É o regresso de Vítor Matos ao futebol inglês depois de cinco anos como treinador-adjunto de Jurgen Klopp no Liverpool.

"Para mim, o Swansea sempre teve um estilo próprio, algo que distingue dos outros. De alguma forma, temo-nos distanciado desse ADN do clube. Vai levar o seu tempo, mas acho que poderemos voltar a colocar o clube no caminho certo", atira.

O Swansea está às portas dos lugares de despromoção no Championship, no 20.º posto, com 17 pontos somados.

O clube de Franco e que já foi de Éder e Carvalhal

No Swansea, Matos vai encontrar um compatriota, o médio Gonçalo Franco, que faz parte do plantel desde a época passada e é uma das principais figuras da equipa com três golos marcados.

Matos e Franco não foram, no entanto, os primeiros portugueses a passar pelo clube. O guarda-redes Moreira esteve uma temporada no clube, em 2011/12, tal como o avançado Nélson Oliveira em 2015.

Éder, figura do futebol português, teve uma passagem discreta e sem golos pelo clube na época que antecedeu o Euro 2016. Em janeiro acabaria por sair para o Lille, onde conquistou um lugar na convocatória de Fernando Santos.

Também Renato Sanches teve uma passagem sem sucesso pelo País de Gales. Cedido pelo Bayern de Munique, fez 15 golos e não marcou qualquer golo na Premier League.

A contratação de Renato está ligada à passagem de Carlos Carvalhal pelo clube. O treinador vinha de duas épocas e meia no Sheffield Wednesday, deu o salto para o primeiro escalão e não conseguiu salvar o clube da despromoção.

Também Paulo Sousa orientou o clube em 2009/10, tendo terminado no 7.º lugar do Championship.

O Swansea já viveu dias melhores. Tem nove participações na Premier League, mas não pisa os maiores relvados desde que desceu, em 2018, com Carvalhal. Será a tarefa de Vítor Matos nas quatro temporadas de contrato.