Champions. City perde em casa, Chelsea goleia Barcelona

25 nov, 2025 - 22:31 • Inês Braga Sampaio

Confira todos os resultados da noite de Liga dos Campeões.

A noite de Liga dos Campeões desta terça-feira trouxe dois resultados de relevo: a vitória do Bayer Leverkusen em casa do Manchester City, por 2-0, e a goleada do Chelsea na receção ao Barcelona, por 3-0.

O triunfo alemão em Inglaterra foi iniciado pelo ex-Benfica Álex Grimaldo, aos 23 minutos. Patrick Schick aumentou a vantagem ao minuto 54. O City, sem portugueses em campo, rematou muito mais (18 contra quatro) e acertou quatro vezes mais na baliza (oito remates enquadrados contra dois), mas não conseguiu evitar a derrota.

Em Londres, o público local celebrou, num dia de vários "azares" para o Barcelona. Já depois do autogolo de Jules Koundé, ao minuto 27, os catalães viram Ronaldo Araújo ser expulso, aos 44 minutos. O Chelsea aproveitou para ampliar, por Estêvão, aos 55 minutos, e chegar à goleada, por Liam Delap, aos 73. O português Pedro Neto foi titular nos "blues".

Borussia de Dortmund e Chelsea chegaram aos dez pontos e integram o grupo dos segundos classificados da fase de liga da Champions, agora com o City, que perdeu a oportunidade de chegar aos 12. O Barcelona é 15.º, com sete pontos, logo atrás do Sporting (que tem os mesmos pontos mas menos um jogo), ao passo que o Bayer Leverkusen está imediatamente acima, em 13.º, com oito pontos.

Dois dos três líderes, Arsenal e Bayern de Munique, defrontam-se na quarta-feira. O Inter de Milão vai a Espanha, visitar o Atlético de Madrid, 20.º. As três equipas estão com 12 pontos e dois podem chegar aos 15.

Resultados de terça-feira:

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

Bodo-Glimt 2-3 Juventus

Nápoles 2-0 Qarabag

Marselha 2-1 Newcastle

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Leverkusen

Slavia de Praga 0-0 Athletic Bilbau

